Стивен Сигал открыл бизнес по переработке отходов в России

Американский актер, режиссер и сценарист Стивен Сигал открыл в России бизнес по переработке отходов. В списке учредителей также его сын Доминик и предприниматель Михаил Замарин, сообщает Mash .

Компания, которую открыл Сигал, может торговать одеждой, продуктами, самолетами, сигаретами, проводить исследования в науке и нанотехнологиях. У предпринимателей есть план по увеличению показателя переработки грязного пластика в РФ до 20%, который на данный момент составляет 4%.

Замарин занимается строительством заводов по переработке отходов в Московской области. По его словам, бизнесмены объединили свои компании.

