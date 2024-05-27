Эксперт перечислила страны, где выгодно приобретать недвижимость

Инвестэксперт Горхиян: жилье на Бали оказалось дешевле, чем в Сочи

Инвестиционный эксперт Ольга Горхиян назвала страны, где выгодно приобретать недвижимость. Она заявила, что в Сочи жилье стоит гораздо дороже, чем на Бали, сообщает URA.RU .

Недвижимость за границей стало более выгодно приобретать, чем в Сочи, считает эксперт. По ее мнению, рынок жилья на этом российском курорте считается переоцененным.

Средняя цена за один кв. м в новостройке в Сочи составляет около 3,3 тыс. долларов, а это более 302 тыс. рублей.

Эксперт подчеркнула, что недвижимость в Сочи может быть вариантом входа для инвестора, опасающегося вкладываться в зарубежный рынок. Однако она предупредила, что в таком варианте всегда стоит опасаться падения рынка.

Горхиян отметила зарубежные направления, где приобрести недвижимость будет гораздо выгоднее. В первую очередь она назвала Бали — курорт, куда стремятся попасть туристы со всего мира. Рынок там недооценен: стартовые цены еще торгуются на уровне 1,7-2,8 тыс. долларов, что составляет 155-256,5 тыс. рублей за квадратный метр. Эксперт отметила крайне вероятный потенциал роста цен в 2 раза в следующие годы.

Также, по словам Горхиян, купить недвижимость выгодно можно в ОАЭ, Турции и Таиланде.

Ранее стало известно, что стоимость ставки аренды однокомнатных квартир в разных регионах России за месяц выросла почти на 1%. В Москве ставки остаются скорее стабильными.