Стоимость ставки аренды однокомнатных квартир в РФ за месяц выросла почти на 1%

По России средние ставки аренды однокомнатных квартир за месяц выросли почти на 1%. Самый выраженный рост цен заметили в Волгограде, Уфе и Санкт-Петербурге, сообщает Коммерсант.

В столице ставки остаются скорее стабильными. По мнению аналитиков, значительных ценовых колебаний в июне не будет, однако не исключено, что в июле рынок долгосрочной аренды снова войдет в цикл роста. Это может произойти из-за дополнительного спроса.

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в мае достигла 27,5 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 40,6 тыс. рублей. К апрелю показатели увеличились на 0,9% и 0,2%.

Однокомнатные квартиры в крупнейших городах за месяц подорожали в среднем на 1,2%, до 27,9 тыс. руб. в месяц, двухкомнатные — на 1,1%, до 35 тыс. рублей.

В «Авито Недвижимости» не увидели и значительных колебаний арендных цен.