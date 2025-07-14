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Более 1,3 тыс патрулирований провела лесная охрана Подмосковья за неделю

С 7 по 13 июля лесная охрана комитета лесного хозяйства Московской области совместно с сотрудниками полиции и МЧС выходила в рейды для контроля соблюдения лесного законодательства на территории подмосковного лесного фонда. Мероприятия были проведены в основном на лесных участках, максимально приближенных к населенным пунктам, садовым товариществам и там, где любят отдыхать местные жители и гости региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«За неделю было проведено 1 335 патрулирований земель лесного фонда. Зафиксировано 55 нарушений лесного законодательства, и по ним составлены 37 протоколов об административных правонарушениях. Большая часть: 29 нарушений — по статье 8.32 КоАП РФ „Нарушение правил пожарной безопасности в лесах“, — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Больше всего патрулирований проведено на территории лесничеств: Дмитровского — 140, Клинского — 139, Шатурского — 134, Истринского — 125 и Виноградовского — 84.

За поджог, приведший к лесному пожару, предусмотрена уголовная и административная ответственность:

лишение свободы на срок до 10 лет.

штрафы для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

Обязанности граждан:

соблюдать требования пожарной безопасности;

при обнаружении лесного пожара немедленно сообщать по единому номеру экстренных служб «112»;

принимать посильные меры по тушению пожара до прибытия пожарных подразделений;

незамедлительно уведомлять органы государственной власти или местного самоуправления о фактах поджогов или захламления лесов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.