В Подмосковье желающим открыть НКО объяснили, как создать организацию с нуля

В Центре инноваций социальной сферы Подмосковья прошел онлайн-семинар на тему «Регистрация некоммерческой или волонтерской организации». Спикером выступил Вячеслав Шинкаренко, юрист, эксперт отделения по работе с НКО ГБУ МО «ЦИСС», руководитель благотворительного фонда «Лаборатория добра». Участники обсудили виды НКО в России, нюансы их регистрации, а также типичные ошибки при этом процессе и способы их избежать. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Ресурсный центр поддержки социально ориентированных НКО Подмосковья регулярно организует бесплатные вебинары и консультации по юридическим и экономическим вопросам. За последние пять лет центр провел более 200 вебинаров и более 2 тыс. консультаций для НКО и волонтерских движений. Задать вопросы можно по телефону: 8(495) 568 08 36 (доб. 217), а также по почте: msr_cissmo_nko@mosreg.ru.

Узнать больше о мерах поддержки и региональных грантовых конкурсах для социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) можно на телеграм-канале «Ресурс для НКО». Здесь публикуют последние новости о грантах, изменениях в законодательстве и программах, направленных на поддержку некоммерческого сектора. Ссылка на канал.

Заведующая отделением по работе с социально ориентированными НКО в ЦИСС Ольга Баширова отметила, что поддержка востребована. Чаще всего СО НКО обращаются за помощью в регистрации, изменении устава, смене директора, названия или адреса. Также популярны вопросы, связанные с приемом пожертвований и недвижимости.

Третье место занимают корпоративные конфликты. Среди финансовых тем наиболее актуальны сметное планирование, управленческий учет, стратегическое позиционирование, поиск финансирования и подготовка заявок на гранты и субсидии.

Цель ресурсного центра, по словам Башировой, — дать руководителям СО НКО практические инструменты для решения этих задач.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.