Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов быть осторожными в непогоду

15 и 16 июля в Московском регионе ожидаются ливень с грозой и сильным ветром с порывами до 20 м/с. В связи с ухудшением погодных условий Минтранс Подмосковья призывает участников движения быть внимательными на улице в непогоду. Исключите поездки на мототранспорте, велосипедах и СИМ. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Строго соблюдайте скоростной режим, дистанцию и резко не маневрируйте. Не отвлекайтесь на телефон во время движения. Из-за ветра с дождем сложно разглядеть пешехода, поэтому снижайте скорость до минимума перед пешеходными переходами и в местах притяжения жителей», — призвали в ведомстве.

Переходя дорогу, не закрывайте себе обзор зонтиками, убедитесь, что все автомобилисты видят вас и пропускают, и только после этого переходите дорогу.

Не укрывайтесь под деревьями и шаткими конструкциями и не паркуйте вблизи них автомобили.

В случае неисправности автомобиля, ДТП или других чрезвычайных происшествий, обращайтесь за помощью на единый номер «112».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.