Эксперт объяснила, какой платеж по ипотеке на самом деле выгоднее

Выбор между аннуитетным и дифференцированным платежом может сэкономить миллионы рублей или, наоборот, загнать семью в финансовый стресс уже в первые годы ипотеки, сообщила РИАМО заместитель коммерческого директора СК10 Дарья Боковня.

«С точки зрения чистой математики и общей суммы переплаты дифференцированный платеж всегда выгоднее, так как тело кредита гасится быстрее, а проценты начисляются на остаток, который уменьшается с каждым месяцем. Однако его ключевой недостаток — очень высокая нагрузка в первые годы кредитования, что делает его рискованным для семей без значительного финансового запаса прочности», — рассказала Боковня.

Она пояснила, что аннуитетный платеж, при котором выплачивается одна и та же сумма на протяжении всего срока, менее выгоден по переплате, но гораздо более безопасен и предсказуем для бюджета средней семьи.

«Поэтому мой практический совет таков: если у вас стабильно высокий доход с запасом и вы уверены в завтрашнем дне — можно рассматривать дифференцированный график для общей экономии. Но для подавляющего большинства заемщиков, особенно на старте их финансового пути, аннуитетный платеж оказывается более комфортным выбором, позволяющим планировать долгосрочный бюджет без лишнего стресса», — отметила специалист.

