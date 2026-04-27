Эксперт назвал регионы с самой дешевой арендой дач

Эксперт по недвижимости Николай Хлащев сообщил о снижении долгосрочной аренды домов на 15–20% и назвал регионы с самыми доступными ставками, пишет «Вечерняя Москва» .

По словам специалиста, снижение цен стало следствием ажиотажного спроса в 2024 году, когда предложение не успевало за интересом к загородной жизни.

«Тогда люди искали альтернативу городской жизни, а предложение просто не поспевало за спросом. В прошлом году рынок начал выравниваться — появились собственники с новыми объектами, плюс часть арендаторов свою тягу к природе поуняли», — отметил Николай Хлащев.

К марту 2026 года цены стабилизировались. Самые доступные дома для долгосрочной аренды находятся во Владимирской, Тверской и Рязанской областях — от 30 до 50 тысяч рублей в месяц. В Подмосковье бюджетные варианты до 70–80 тысяч быстро снимают уже весной, а дома с ремонтом и коммуникациями стоят 90–150 тысяч рублей. В премиальном сегменте ставки начинаются от 200 тысяч рублей.

При этом сезонная аренда на лето дорожает.

«Важно понимать: несмотря на общее снижение цен в долгосрочной аренде домов, сезонная аренда загородной недвижимости на лето начинает дорожать. С апреля по июнь ставки растут, потому что спрос возрастает. Мой прогноз: к маю цены на летнюю аренду еще подрастут на 10–15 процентов», — считает эксперт.

Хлащев отметил, что часть собственников переходит на краткосрочную аренду, что усиливает конкуренцию и расширяет выбор для арендаторов.

