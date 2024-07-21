Эксперт назвал опасное последствие ипотеки

Эксперт рынка недвижимости, финансовый советник, автор просветительского проекта «Экономизм» Алексей Кричевский рассказал, что из-за снижения ипотечного спроса квартиры падают в цене. Если заемщик не выплатит кредит, то банк заберет жилье, сообщает «Прайм» .

«Может получиться, что кто-то несколько лет платил кредит, потом решил продать недвижимость. И вышло так, что вроде бы и продал, но остался должен», — сказал Кричевский.

Он подчеркнул, что уже несколько месяцев цены на недвижимость падают. Сегодня об этом говорят аккуратно, но это неоспоримый факт. Снижение цены можно заменить по стоимости сделок. Цены из объявлений не являются показателем, так как с помощью торга можно запросто убрать до 10%.

Эксперт добавил, что на сегодняшний день выхода из сложившейся ситуации нет. Квартиры продолжат дешеветь, так как ипотека сдувается, а некредитного спроса недостаточно. При необходимости в продаже собственнику придется снижаться в желаемой цене. Либо ждать появления прецедентов, когда банк заберет жилье, а взамен он обнулит ипотечный кредит.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что в РФ могут пересмотреть условия «Семейной ипотеки». Он подчеркнул, что льготной программой воспользовались свыше 1,1 млн российских семей.