Хуснуллин допустил, что в РФ могут пересмотреть условия «Семейной ипотеки»

Как он добавил, данной программой воспользовались свыше 1,1 млн российских семей.

«Сейчас мы смотрим, как будет складываться динамика, потому что ставка высокая, мы очень большие деньги доплачиваем из бюджета, это сотни миллиардов рублей ежегодно», — сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что предложения по данному вопросу будут рассматриваться не ранее осени этого года.

По словам вице-премьера, три месяца власти РФ будут следить за динамикой. Если будут нужны какие-либо меры, то вопрос вынесут на уровень правительства.