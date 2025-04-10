Эксперт Моор заявил, что предпосылок для дефицита квартир нет

Руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор прокомментировал опасения, что на жилищном рынке возникнет дефицит квартир. Он подчеркнул, что с повышением ключевой ставки стройка не остановилась, сообщает URA.RU .

«Нет никаких предпосылок для того, чтобы при снижении ставки возникла нехватка квадратных метров», — заявил эксперт.

При этом он признал, что стоимость квадратного метра необоснованно растет. В то же время Моор подчеркнул, что запущены не все новые проекты. Некоторые закладывались еще до повышения ключевой ставки.

Моор уверен, что господдержка всегда будет играть важную роль для развития жилищного рынка. Она может стимулировать покупательскую способность.

«Власти внимательно смотрят за состоянием рынка, за тем, какое количество квадратных метров копится, что нужно сделать, каким образом простимулировать. Это все прогнозируемая история», — объяснил Моор.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с генеральным директором «ДОМ РФ» Виталием Мутко призвал активнее объяснять жителям страны ситуацию на отечественном рынке жилья. Также необходимо рассказывать и про ипотечное кредитование.