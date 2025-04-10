Путин порекомендовал активнее рассказывать жителям РФ про ситуацию с ипотекой

Президент России Владимир Путин во время встречи с генеральным директором Дом РФ Виталием Мутко призвал активнее объяснять жителям страны ситуацию на отечественном рынке жилья. Также необходимо рассказывать и про ипотечное кредитование, сообщает ТАСС .

Мутко подчеркнул, что в последнее время спрос у россиян на покупку жилья уменьшился. Это спровоцировано окончанием льготной ипотеки, а также высокой ключевой ставкой.

По словам генерального директора Дом РФ, такая ситуация может оказать негативное влияние на дальнейшие жилищные проекты, которые собираются ввести в строй в 2027 и 2028 годах.

Мутко отметил, что многие люди на время отложили приобретение жилья. Ставки по депозитам довольно большие, многие кладут деньги на них. Если в 2027 году ситуация поменяется, люди начнут забирать из банков средства, но может не оказаться предложения жилья.

Путин отметил, что стоимость может увеличиться. Также Путин отметил, что с потребителями необходимо работать, на раннем этапе все объяснять.