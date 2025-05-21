Эксперт Кандикудряков-Тигранн: ожидается рост доли «вторички» в ипотеке

В РФ отмечен рост доли вторичного жилья в ипотечных выдачах, прогнозируется и дальнейшее увеличение этого показателя в стране, сообщил РИАМО президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн.

Ранее «Коммерсант» писал, что по итогам апреля доля ипотечных кредитов на покупку вторичного жилья в РФ впервые за полгода превысила 50%, достигнув почти 56%.

«Данный анализ показывает значительный сдвиг в структуре ипотечного рынка России в апреле 2025 года. Рост доли вторичного жилья в ипотечных выдачах до более чем 50% впервые за полгода свидетельствует о частичном восстановлении спроса на вторичный рынок», — сказал Кандикудряков-Тигранн.

По его словам, это связано с несколькими факторами: снижением ставок по ипотеке, запуском программы семейной ипотеки на вторичном рынке в некоторых регионах и введением ипотечного стандарта, ограничивающего субсидирование новостроек. Указанные меры делают вторичное жилье более привлекательным для заемщиков, что подтверждается ростом количества и суммы кредитов на «вторичку» в ряде банков.

«Основная причина — снижение ипотечных ставок, что повышает доступность кредитов и стимулирует покупателей выбирать уже существующее жилье. Также программа семейной ипотеки и ограничения на субсидирование новостроек усиливают спрос на вторичное жилье», — пояснил эксперт.

Он добавил, что в этом случае потребители получат больше возможностей для приобретения жилья по более выгодным условиям, что особенно актуально для семей, ищущих доступное жилье. Рост предложения и снижение ставок делают покупку более доступной и привлекательной.

При этом, по мнению специалиста, банки и застройщики могут ожидать повышения сделок на вторичном рынке, что увеличит их доходы и создаст новые возможности для кредитования. Также появится стимул развивать программы и предложения для покупателей вторичного жилья.

«Эксперты ожидают дальнейший рост доли вторичного жилья в ипотеке, что может привести к более устойчивому и сбалансированному рынку недвижимости. В будущем можно ожидать продолжения снижения ставок и расширения программ поддержки, что будет способствовать активизации сделок как на вторичном, так и на первичном рынке», — уточнил Кандикудряков-Тигранн.

Как рассказал специалист, в целом, ситуация создает благоприятные условия для потребителей и бизнеса, способствуя оживлению ипотечного рынка и развитию сектора недвижимости в целом. Однако, прогнозировать этот тренд стоит с осторожностью.