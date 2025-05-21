Доля вторичного жилья в выдаче ипотеки в России резко выросла в апреле

По итогам апреля текущего года, доля ипотечных кредитов на покупку вторичного жилья в России впервые за последние шесть месяцев превысила 50%, достигнув почти 56%, сообщает «Коммерсант» .

Это обусловлено уменьшением процентов по ипотечным кредитам, началом действия программы льготной ипотеки для семей в ряде субъектов страны и введением ограничений на субсидирование строительства новостроек.

В течение месяца количество новых ипотечных кредитов на «вторичку» выросло примерно на 15%, а с начала года — более чем вдвое. Банки фиксируют увеличение спроса на вторичное жилье, что объясняется более выгодными условиями и снижением стоимости кредитов.

По итогам четырех месяцев 2025 года, в Москве количество сделок с недвижимостью на вторичном рынке выросло примерно на 5%. В Петербурге также отмечается увеличение числа сделок со «вторичкой», что соответствует общей тенденции.

Эксперты прогнозируют, что доля недвижимости на «вторичке», приобретаемой в ипотеку, продолжит расти. При этом соотношение между первичным и вторичным рынками будет определяться уровнем процентных ставок и программами господдержки.

Ранее вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин заявил, что продолжает настаивать на введении в стране механизма рассрочки при покупке нового жилья.