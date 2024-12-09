сегодня в 15:48

Егорьевск стал лидером в Подмосковье по росту цен на вторичную недвижимость

Городской округ Егорьевск занял первое место в рейтинге локаций Подмосковья по росту цен на вторичное жилье. В ноябре текущего года 1 кв. м там стоил в среднем около 80,5 тыс. руб., что на 1,25% больше, чем месяцем ранее, сообщает РБК .

На втором месте в рейтинге находится Рузский городской округ. В ноябре средняя цена 1 кв. м была на уровне 96,5 тыс. руб. С октября стоимость поднялась на 0,94%.

Тройку лидеров по росту цен на вторичную недвижимость замыкает Талдомский городской округ. В ноябре 1 кв. м там стоил порядка 135 тыс. руб. Цена поднялась на 0,44% по сравнению с октябрем.

Всего на вторичном рынке Егорьевска на продажу выставлено 360 квартир. Как отмечают эксперты, за месяц их количество сократилась на 0,6%.

Ранее стало известно, что в России цены на вторичное жилье постепенно начали расти. В 18 ключевых регионах страны квадратный метр достиг отметки 147,1 тыс. руб.

Между тем губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.