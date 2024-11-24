В России цены на вторичное жилье постепенно начали расти

В 18 ключевых регионах страны, включая города-миллионники и области вокруг двух столиц, квадратный метр достиг отметки 147,1 тысячи рублей. Этот рост оказался вдвое интенсивнее октябрьского, когда цены поднялись лишь на 0,2%, пишет «Коммерсант» .

Аналитики ЦИАН зафиксировали небольшое повышение цен на вторичном рынке жилья в ноябре. Покупатели постепенно привыкают к текущей экономической ситуации и снова начинают инвестировать в недвижимость, что в итоге отражается на ценообразовании. Но все равно длительные сроки продажи квартир могут вынудить владельцев пересмотреть ценовую политику в сторону снижения, хотя резких обвалов не ожидается.

Восстановление активности на рынке недвижимости привело к умеренному росту стоимости жилья — за последний месяц цены поднялись на 0,4%. Многие рассматривают покупку квартиры как способ сохранения накоплений, несмотря на некоторую нестабильность рынка.

Согласно данным «ЦИАН.Аналитики», лидером по росту стоимости жилья на вторичном рынке стала Уфа, где цены поднялись на 1,5%, достигнув отметки в 125 тысяч рублей за квадратный метр. Схожую динамику продемонстрировали Казань и Пермь с увеличением на 1,4%, где стоимость достигла 187,9 тысяч.

Анализ рынка от компании «Этажи» показывает незначительное снижение средней стоимости по России — на 0,2% за последний месяц, установив цену в 123 тысячи рублей за квадратный метр.

Что касается крупнейших городов страны, аналитики «Авито Недвижимости» сообщают о стабильности цен на вторичном рынке — средняя стоимость квартиры остается на уровне 7,5 миллионов рублей, не показывая существенных колебаний за прошедший месяц.

По данным «ЦИАН.Аналитики», стоимость квадратного метра вторичного жилья в столице держится на уровне 338,8 тысяч рублей, оставаясь стабильной последний месяц. В северной столице наблюдается небольшой рост — цена поднялась до 222,6 тысяч рублей за «квадрат», увеличившись на полпроцента.

Аналитики компании «Этажи» зафиксировали различную динамику цен в регионах: если в Волгограде произошло повышение до 91,9 тысяч рублей за квадратный метр (рост 1,3%), то в Омске отмечено снижение до 108,3 тысяч рублей (падение на 0,5%). При этом разница в стоимости жилья между этими городами составляет около 17 тысяч рублей за метр.

По оценке директора «Инком-Недвижимости» Сергея Шломы, рынок вторичного жилья демонстрирует устойчивость цен, несмотря на экономические колебания. Покупатели, ранее ориентированные на первичный рынок, все чаще обращают внимание на готовые квартиры, что способствует оживлению спроса. Продавцы, в свою очередь, неохотно идут на существенные уступки — дисконт в среднем составляет всего 3-6%. Высокий уровень инфляции также поддерживает текущие ценовые уровни. Данные тренды наблюдаются повсеместно на вторичном рынке недвижимости, что подтверждается аналитикой ЦИАН.

По данным директора «Этажей» Ильдара Хусаинова, большинство операций на вторичном рынке недвижимости — от 69% до 73% в разных регионах — осуществляется наличными средствами. Многие покупатели стремятся защитить свои накопления от обесценивания, инвестируя их в жилье.

Рынок демонстрирует интересную динамику: несмотря на увеличение интереса покупателей (рост просмотров на 7% за месяц, как отмечает эксперт Алексей Попов), количество доступных объектов уменьшилось на 6%. Это связано с тем, что владельцы недвижимости все чаще отказываются от продажи своих объектов, а устойчивый спрос препятствует накоплению предложений на рынке.

По наблюдениям, сроки реализации жилья существенно увеличились — в полтора раза за последние шесть месяцев, как отмечает Ильдар Хусаинов. Покупатели активно ищут предложения с наибольшим дисконтом, а продавцы все чаще идут на уступки в цене для ускорения сделок, подтвердил Алексей Попов.

Интересную тенденцию отметили в компании «Авито Недвижимость» — предложение на рынке уменьшилось на 3% за последний месяц. Управляющий директор Сергей Еремкин объяснил это тем, что владельцы недвижимости начали переориентироваться на долгосрочную аренду вместо продажи. При этом эксперты полагают, что если бы все объекты остались в продаже, можно было бы наблюдать снижение среднерыночных цен, на которые также влияет изменение структуры представленных лотов.

Эксперты расходятся во мнениях относительно перспектив вторичного рынка недвижимости. В то время как Алексей Попов прогнозирует постепенное снижение цен из-за увеличения времени продажи объектов и снижения доступности жилья, Сергей Шлома придерживается более консервативного взгляда, ожидая стабильности как в ценах, так и в спросе. Хусаинов занимает промежуточную позицию, предполагая умеренное снижение средней стоимости жилья. Интересное наблюдение добавляет Еремкин, указывая на возможность накопления отложенного спроса в текущих рыночных условиях.