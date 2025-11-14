Ефимов: Москва возвела и реконструировала 14 объектов образования в 2025 году за счет города

В период с января по октябрь 2025 года в Москве было завершено 14 проектов по возведению и реконструкции образовательных учреждений. Все работы проводились в соответствии с городской Адресной инвестиционной программой, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице продолжается развитие образовательной инфраструктуры, ежегодно возводятся новые школы и детские сады. С начала 2025-го за счет городского бюджета завершили реализацию 14 проектов в сфере образования: построили учебные здания и детские сады, а также реконструировали два действующих объекта. В результате появилось свыше 123 тыс. кв. м недвижимости, оснащенной по современным стандартам», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что строительство новых зданий и модернизация существующих позволили создать учебные места почти для семи тысяч детей.

Объекты размещены в семи административных округах столицы.

По словам руководителя департамента гражданского строительства города Москвы Алексея Александрова, проекты, реализованные за 9 месяцев текущего года, стали значимым шагом в развитии городской инфраструктуры. Работы велись в 12 районах Москвы.

«В построенных и реконструированных объектах образования размещены просторные учебные кабинеты и многофункциональные пространства для проведения мероприятий, ИТ полигоны, оборудование для 3D моделирования и лабораторно-исследовательские комплексы. Больше всего школ и детских садов с начала года возвели и реконструировали в ТиНАО — пять общей площадью свыше 48,4 тыс. кв. м», — сказал Александров.

Он добавил, что эти новые учреждения смогут принять три тысячи учащихся и воспитанников.

Контроль над строительством образовательных объектов на всех этапах осуществлял Мосгосстройнадзор.

Всего было организовано свыше 180 выездных проверок. В результате итоговых проверок застройщикам были выданы заключения о соответствии построенных зданий требованиям проектной документации, после чего Комитет государственного строительного надзора города Москвы оформил разрешения на их ввод в эксплуатацию.

В районе Западное Дегунино на севере Москвы по адресу: ул. Базовская, д. 15/13, стр. 4, был построен новый учебный корпус на 400 мест. В здании площадью более 8,5 тыс. кв. м для детей создали просторные классы, спортивные площадки, актовый зал и другие помещения. Архитектурной особенностью школы стал нависающий объем конференц-зала, который снаружи поддерживается V-образными опорами.

В Центральном административном округе по адресу: Большой Тишинский переулок, д. 39, возвели школьное здание площадью свыше 6,6 тыс. кв. м. В нем предусмотрены IT-полигон и оснащение для 3D-программирования, современные учебные кабинеты, медиатека. Все ключевые зоны имеют выход во внутренний двор, а коридоры и рекреационные пространства организованы вокруг многофункционального атриума, занимающего пространство с первого по третий этаж.

На востоке Москвы для старшеклассников построили учебный корпус общей площадью более 8,1 тыс. кв. м по адресу: ул. 2-я Пугачевская, д. 12А, стр. 1. Объект оснастили стационарными компьютерами и ноутбуками, оборудованием для 3D-сканирования и 3D-моделирования, а также медицинскими тренажерами для отработки навыков эвакуации пострадавших, оказания первой помощи и проведения реанимационных действий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил масштабное обновление инфраструктуры приоритетом для столичного образования в 2026 году. В проекте бюджета на следующий год запланировано строительство школ, колледжей и открытие семи спортивно-патриотических лагерей нового формата.

Строительство социальных объектов в Москве соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».