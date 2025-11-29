Ефимов: 36 объектов образования Москва построит за бюджет к концу 2028 года

В течение трех лет в Москве под руководством департамента гражданского строительства будет возведено 36 образовательных учреждений, рассчитанных в сумме более чем на 50 тыс. мест. Все эти объекты входят в Адресную инвестиционную программу (АИП), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Формирование современной образовательной среды, которая помогает раскрыть способности каждого ребенка, является одним из ключевых приоритетов для города.

«К 2028 году в Москве планируется построить 36 образовательных объектов: школ, детских садов и колледжей. Так, в Мещанском районе появится одна из крупнейших в центре столицы школ для 2,2 тыс. учеников. Кроме того, за счет бюджета возводятся шесть отдельных детских садов для 1445 воспитанников. На западе, северо-западе и юго-востоке столицы построят современные колледжи, где востребованные специальности освоят более 22 тыс. студентов», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что новые школы, детские сады и колледжи создадут комфортные условия для обучения и развития молодых москвичей.

Все новые образовательные объекты, строящиеся за счет бюджетного финансирования, соответствуют высоким требованиям столичной системы образования.

В предстоящие три года в восьми административных округах планируется построить 27 школ более чем на 26 тысяч мест, причем три из них будут включать дошкольные отделения.

По словам руководителя департамента гражданского строительства Алексея Александрова, на проспекте Буденного в районе Соколиная Гора появится учебный комплекс на 350 школьников и 175 малышей. Он будет оборудован современными лабораторно-исследовательскими зонами, медиатекой и площадками для групповых и индивидуальных занятий.

«На проспекте Лихачева в Даниловском районе появится детский сад для 350 воспитанников. Проект предусматривает создание групповых ячеек, учебных классов, физкультурных помещений и рекреаций для активного развития малышей», — добавил Александров.

Строительство соцобъектов в Москве соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».