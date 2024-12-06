Единороссы держат на контроле ход ремонта в Москворецкой гимназии Воскресенска

Партийцы и сторонники «Единой России»в Воскресенске регулярно проводят проверку ремонтных работ в Москворецкой гимназии. В конце сентября там начался капремонт благодаря народной программы партии. Об этом сообщает пресс-служба председателя совета ОМСУ Андрея Баранова.

Мониторинги проходят в рамках партийного проекта «Новая школа». Строители уже приступили к демонтажу полов, потолков, окон и дверей в здании на Ломоносова. Капремонт включает в себя не только замену фасада и кровли, но и полное обновление инженерных систем.

«Здесь установят современные системы отопления, водоснабжения, канализации и новое сантехническое оборудование. Кроме того, в рамках капремонта будут закуплены новая мебель и оборудование для всех классов, спортивного зала и пищеблока. Работы пока находятся на начальном этапе, окончание капремонта планируется в конце 2025 года», — рассказал депутат Совета депутатов городского округа Воскресенск Андрей Баранов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.