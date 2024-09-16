Двое детей-сирот из Мытищ получили сертификаты на приобретение жилья

В честь празднования 401-летия городского округа Мытищи состоялась торжественная церемония вручения государственных жилищных сертификатов Московской области детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. Благодаря федеральной и областной программе два молодых человека в скором времени станут обладателями своего жилья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Стас Шаркози воспитывался в Мытищинском детском доме — школе музыкального воспитания, был музыкантом духового оркестра. Юноша разносторонне развит, в круг его увлечений входят спорт, также он в совершенстве владеет компьютером.

Антал Шаркози является выпускником школы-интерната «Православный Центр Образования им. Преподобного Сергия». В настоящее время он уже студент Сергиево-Посадского социально-экономического техникума.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, поздравляя ребят, отметила, что жилье — это большая поддержка от государства. Имея свою квартиру, гораздо легче ставить цели на будущее и достигать их. «Пусть у вас будет все хорошо и на сертификаты, которые вы получили, вы приобретете свой уютный уголок, куда будет приятно возвращаться и где вы будете счастливы», — сказала Купецкая.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.