Два жителя Электрогорска 24 ноября получили новое жилье по государственной программе Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Павлово-Посадского городского округа Михаил Владимирович Криворучко и депутат Московской областной думы Максим Александрович Коркин вручили двум жителям Электрогорска ключи от новых квартир. Торжественная церемония состоялась 24 ноября в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Квартиры полностью готовы к заселению: в них выполнен ремонт и созданы необходимые условия для комфортного проживания. Новоселы смогут обустроить жилье и встретить Новый год в новых домах.

Работа по переселению граждан из аварийного жилья и улучшению жилищных условий жителей Павлово-Посадского городского округа продолжается.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все запланированные мероприятия по переселению из аварийного жилья в Подмосковье нужно завершить до 1 сентября. Ранее была принята программа по переселению жильцов из аварийного фонда в уже готовые дома. Сейчас, по словам губернатора, эта программа уже завершается.

«(Важны — ред.) разъяснения, когда получать ключи, когда урегулировать все отношения, чтобы мы до 1 сентября, а именно так нам необходимо завершить программу аварийного жилья, чтобы все было сделано своевременно», — сказал Воробьев.