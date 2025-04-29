Дорогую недвижимость нашли у матери и брата Блиновской после ее банкротства

После признания «королевы марафонов» Елены Блиновской банкротом у ее матери и брата выявили значительные финансовые активы и множество объектов недвижимости. Все это не соответствует их официальным доходам, сообщает Mash .

У брата блогерши Александра Останина нашли 9 помещений в Москве, 2 из них — в долевой собственности, а еще 3 парковочных места. Мать Нина Останина владеет 3 объектами в столице и помещением в Ярославле.

Кроме того, на счетах родственников «королевы марафонов» лежат 20 тыс. долларов и 3 млн рублей.

Суд требует вернуть эти средства на счета ИП Блиновской и признать ее законной владелицей имущества. В процесс также вовлечены 10 юрлиц, связанных с блогершей, включая «Оливия Групп», «Аквакультуру» и др. Эти компании могут быть использованы для погашения ее долгов.

В начале марта столичный суд приговорил Елену Блиновскую к 5 годам колонии общего режима. Там она проведет в общей сложности 3 года и 4 месяца, так как год была в СИЗО. Кроме того, с блогерши взыскали 587 млн рублей, а ее имущество конфисковали.

Арестованное имущество семьи оценили как минимум в 1 млрд рублей. Это квартиры, дома, автомобили и более 50 земельных участков по всей стране.