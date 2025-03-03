«Королева марафонов» Блиновская проведет в колонии 3 года и 4 месяца

Приговоренная к сроку в тюрьме блогер Елена Блиновская в общей сложности проведет в колонии 3 года и 4 месяца, сообщает SHOT .

Ранее в понедельник Савеловский суд вынес приговор Блиновской, назначив ей 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, с блогера взыскали 587 млн рублей и конфисковали все принадлежащее ей имущество.

В СИЗО она уже провела 1 год, 1 месяц и 10 дней, блогер сидит там с 22 января 2024 года. При этом один день в СИЗО равен 1,5 дням в колонии общего режима, и Блиновская уже отсидела 609 дней.

Кроме того, после завершения трети срока в тюрьме «королева марафонов» сможет подать на УДО.

Блогера задержали в апреле 2023 года. По версии следствия, она не заплатила государству свыше 900 млн рублей налогов. Ее также обвинили в легализации преступных доходов.