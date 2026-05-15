В Шатуре Подмосковья достроят два дома по нацпроекту в 2026 году

Два многоквартирных дома в муниципальном округе Шатура планируют завершить к концу 2026 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Новое жилье получат около 600 человек по программе переселения из аварийного фонда, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Главгосстройнадзор Московской области проверил ход строительства двух жилых корпусов. Работы ведутся в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья.

Строительная готовность корпуса №1 превышает 55%. Девятиэтажный дом рассчитан на 114 квартир. На объекте монтируют внутренние инженерные системы и приступили к отделке мест общего пользования.

Готовность корпуса №2 составляет 33%. Дом переменной этажности от 8 до 9 этажей включает 159 квартир. Строители выполняют монтаж фасадов и прокладывают внутренние инженерные сети.

Всего в муниципальном округе Шатура под надзором ведомства уже построили четыре многоквартирных дома для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.