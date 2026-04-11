Дом Валерия Меладзе в Подмосковье вновь выставили на продажу за 345 млн рублей

Особняк заслуженного артиста РФ Валерия Меладзе вновь выставили на продажу за 345 млн рублей. Новая владелица отказалась жить в доме, который после покупки пришлось восстанавливать и ремонтировать, сообщает Mash .

Предприниматель приобрел коттедж в престижном поселке «Миллениум парк» в подарок дочери. Однако после завершения сделки выяснилось, что дом нуждается в доработке: требуется косметический ремонт, а в некоторых местах — восстановление.

Дочь бизнесмена отказалась от подарка, отметив, что ей не понравился ремонт и расположение особняка. В итоге пустующий дом площадью 620 кв. м на участке в 23 сотки вновь выставлен на продажу.

После начала СВО Валерий Меладзе уехал из России, но его бизнес в стране продолжает процветать. За прошлый год исполнитель хита «Салют, Вера» получил рекордную с 2022 года прибыль.

