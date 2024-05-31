Дом для жителей аварийного жилья построен в Подмосковье

В Подольске завершено строительство многоквартирного дома для переселения жителей из аварийного жилья, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В 13-этажном здании есть два лифта. 84 квартиры отделаны под ключ: оборудованы всей сантехникой, электрическими плитами.

Во дворе предусмотрено необходимое количество парковочных мест, в том числе и для инвалидов. Установлены детские площадки. В подвале уже подключен индивидуальный тепловой пункт. Налажено постоянное электро-, водоснабжение, проведён интернет. Сейчас подрядчик завершает строительство подъездной дороги.

«У объекта высокая степень готовности, есть небольшие недочеты, и в ближайшее время планируется проведение проверки по завершении строительства. Если не будет никаких нареканий, то будет выдано заключение о соответствии. После чего министерство жилищной политики выдаст разрешение на ввод в эксплуатацию», — отметил представитель Главгосстройнадзора Московской области Павел Шевченко.

Строительство дома выполнено в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.