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Дом для 61 семьи переселенцев из аварийного жилья поставили на кадастр в Можайске

Дом для 61 семьи переселенцев из аварийного жилья в подмосковном Можайске оперативно поставили на кадастровый учет. Теперь новоселы смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Дому по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Полосухина, дом № 10 присвоили кадастровый номер — 50:18:0010503:867.

Объект построен в рамках реализации госпрограммы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

Общая площадь пятиэтажного здания — более 3 тыс. кв. метров. Ключи от квартир в новостройке получат 148 человек, которые сейчас проживают в аварийных домах в Можайске, деревнях Шохово, Настасьино, поселках Колычево, Уваровка и Медико-инструментального завода.

Дом возведен по современным технологиям с применением долговечных и износостойких материалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.