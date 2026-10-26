Дом для 456 жителей аварийного жилья в Климовске готов на 25%

Строители возводят в микрорайоне Климовск Подольска второй дом для переселенцев из аварийного жилья. В нем предусмотрено 215 квартир для 456 человек из 16 домов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Готовность дома на улице Южный поселок, 31а составляет 25%. Новостройку возводят по Народной программе «Единой России» для переселения жителей аварийного жилья.

Рабочие возводят внутренние и наружные стены, монтируют окна и прокладывают системы отопления. На площадке ежедневно работают 78 человек. Параллельно идет подготовка основания для парковки. Вместе с новым жильем планируют обустроить прилегающую территорию.

В начале года в Климовске сдали первый дом для переселенцев на 199 квартир. Ход строительства второго дома держит на личном контроле глава городского округа Подольск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Григорий Артамонов.

«Расселение аварийного жилья — это возможность для людей жить в безопасных условиях, не переживать за состояние своего дома и планировать будущее своей семьи. Последовательно двигаемся к этой цели», — отметил Григорий Артамонов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идут работы по возведению многоэтажного дома в поселке Южный в Подольске. Всего таких МКД для расселения аварийного жилья будет два.

«Мы с жителями проводили здесь закладку первого камня и вот видим, что сегодня дом построен уже на уровне 15-го этажа. Задача — закрыть контур этой осенью, чтобы в первой половине следующего года порядка 400 человек смогли уже переехать в современное жилье из безнадежно устаревших бараков. Мы очень надеемся, что и взрослые, и дети, которые здесь живут, будут довольны», — отметил Воробьев.