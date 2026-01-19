Долину, ее дочь и внучку сняли с регистрационного учета в квартире в Хамовниках

Народная артистка РФ Лариса Долина, ее дочь и внучка официально лишились прописки в скандальной квартире, расположенной в столичном районе Хамовники, сообщает РИА Новости .

После того как судебные приставы предупредили Долину о том, что планируют взломать замки в квартиру, которая по закону теперь принадлежит покупательнице Полине Лурье, они вскрыли жилье и произвели опись всего, что находилось внутри. Затем ключи от жилья передали представительнице Лурье Светлане Свириденко.

Следующим шагом было снятие Долиной, ее дочери и внучки с регистрационного учета в проданной квартире. Теперь семья певицы больше не прописана в скандальном жилье.

Адвокат Лурье заявила, что судебные приставы выясняют, не осталось ли личного имущества певицы в данной квартире.

Долина продала квартиру в Хамовниках под влиянием мошенников Лурье, но затем через суд смогла вернуть право собственности. Добросовестная покупательница не согласилась с тем, что осталась и без недвижимости, и без 112 млн рублей, которые певица успела отдать аферистам. Мать-одиночка обратилась в Верховный суд, который отменил решение нижестоящей инстанции и вернул квартиру Лурье. После этого певица несколько дней вывозила вещи из жилья, затем, не отдав ключи новой хозяйке, улетела в отпуск.

