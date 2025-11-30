Пенсионерка в Туле продала квартиру за 3 млн и теперь хочет вернуть ее себе

Пенсионерка из Тулы продала квартиру за 3 млн рублей, получила деньги, а затем обратилась в суд, чтобы вернуть жилье назад. Покупатели остались без квартиры и с ипотекой под 28%, сообщает Baza .

Мария и ее супруг через сайт агентства недвижимости решили приобрести квартиру у пенсионерки, которая заявила, что переезжает к дочери. Зная о мошеннических схемах, молодая семья привлекла риелтора и юристов, чтобы те подтвердили прозрачность сделки.

Когда все документы были проверены, покупатели внесли задаток. Саму сделку позднее провели в банке через систему безопасных расчетов. После этого риелтор перестала выходить на связь, заблокировав молодых супругов. Пенсионерка, продавшая квартиру, внезапно отказалась съезжать, попросив отсрочку для переезда.

Спустя несколько дней Мария с мужем получили ключи от квартиры, но им тут же пришло судебное извещение. Оказалось, что пенсионерка написала заявление в полицию о том, что во время сделки «плохо себя чувствовала и находилась под влиянием третьих лиц».

Продавец получила 2 млн 890 тыс. рублей за сделку купли-продажи и теперь хочет вернуть квартиру обратно.

«Ларисе Долиной вернули — и мне вернете, а что у вас ипотека — справитесь, выплатите», — приводит слова пенсионерки Мария.

Молодая семья, чтобы купить это жилье без ремонта, взяла ипотеку под 28% на 12 лет.

Ранее в России потребовали от Верховного суда принять новое решение по делу Долиной. Депутаты указывают на необходимость того, чтобы добросовестный покупатель не нес на себе риски чужого обмана.

