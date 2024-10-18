Депутаты Химок проверили работы по капремонту дома детского творчества «Созвездие»

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В городском округе Химки проводятся работы по капитальному ремонту дома детского творчества «Созвездие». Проверили объект родители, педагоги и муниципальные депутаты Владимир Суслов, Юлия Ишкова и Александр Васильев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В Химках особое внимание уделяют реконструкции и модернизации зданий системы образования. Приятно удивляют темпы работ строителей — «Созвездие» планируют сдать к новому году», — сказал Васильев.

Сейчас строители выполняют работы по внутренней отделке, переложили все коммуникации, обновили кровлю. Также были заменены перегородки, увеличены кабинеты.

«В ходе обхода мы выяснили, что в настоящее время строители трудятся над внутренней отделкой здания. Они ведут работы по укладке плитки. В планах на следующую неделю — покраска стен и подключение здания к системе отопления», — рассказала депутат химкинского совета депутатов Юлия Ишкова.

Занятия для воспитанников Дома детского творчества «Созвездие» на время проведения строительства прекращать не стали. Юных химчан распределили в другие образовательные учреждения округа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.