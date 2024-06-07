Депутат Мособлдумы Коркин проверил ход капремонта Давыдовской гимназии

Фото - © Строительная готовность объекта приближается к 50 %, здесь задействованы более 80 рабочих и 2 единицы техники./Дарья Аюева

Сегодня благодаря президентской программе капитального ремонта образовательных учреждений и «Народной программе» ВПП «Единая Россия» отрасль переживает новый виток развития. Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Максим Коркин вместе с депутатом государственной думы ФС РФ Геннадием Паниным и коллегой по Мособлдуме Эдуардом Живцовым проверили ход капремонта Давыдовской гимназии, сообщает пресс-служба депутата.

Само здание 1981 года постройки, конечно же оно нуждалось в перезагрузке.

На данный момент строительная готовность объекта приближается к 50%, здесь задействованы более 80 рабочих и 2 единицы техники.

Подрядчик проводит электромонтажные работы, возводит перегородки, осуществляет монтаж инженерных систем, а также выполняет устройство кровли и фасада.

«Стоящая задача неизменна — все должно быть выполнено до 15 августа, а это значит, что заданный темп сбавлять точно нельзя, а наоборот необходимо только усилить контроль за этим приоритетным направлением. А все для того, чтобы 1 сентября сделать самый незабываемый подарок каждому ученику и педагогу», — прокомментировал депутат Коркин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.