Демонтажные работы в гимназии № 1 в Балашихе завершат в конце января

Демонтажные работы в гимназии № 1 в Балашихе завершат в конце января. Капитальный ремонт здания 1974 года постройки стартовал в декабре 2024 года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе ремонта планируется замена окон, фасадов, кровли и всех коммуникаций. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов проверил как идут работы в образовательном учреждении.

«Хочу отметить погруженность Анны Сергеевны как руководителя гимназии, это дорогого стоит. Единственный вопрос, который у меня возник по ходу осмотра — то, что в здании довольно тонкие стены, оно строилось по проекту для южных регионов. Нам уточнили, что капремонт предусматривает утепление, и новые стены обеспечат комфорт для детей и педагогов даже в самую суровую зиму», — поделился Тарас Ефимов.

После капремонта в гимназии появится долгожданный актовый зал — ранее все мероприятия проходили в спортзале. Это стало возможным благодаря корректировке первоначального проекта, когда было решено перенести пищеблок на первый этаж, а на его месте сделать уютное помещение для школьных праздников и торжественных событий. Также на прилегающей территории будут обустроены спортивные сооружения для уроков физкультуры.

Завершить капитальный ремонт планируется к 1 сентября 2025 года. Это позволит ученикам начать новый учебный год в обновленном здании с современными условиями для учебы и спорта.

В 2025 году в Балашихе также капитально отремонтируют школу № 32 на улице Крупской, школу № 18 в микрорайоне Агрогородок, дошкольное отделение № 17 средней образовательной школы № 7 на улице Маяковского, 6, дошкольное отделение № 23 Гимназии № 1на Советской улице, 34, стр. 1 в микрорайоне Железнодорожный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.