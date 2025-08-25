Что делать, если купили квартиру, а на нее объявились наследники? Отвечает юрист

Если на купленную квартиру претендуют неожиданно объявившиеся наследники, можно попробовать потребовать деньги с продавца. Если не удастся получить средства — обращаться с иском в Минфин. Об этом РИАМО сообщил судебный юрист Илья Ильичев.

Весьма часто можно услышать о случаях, когда люди покупают квартиру, которая досталась продавцу по наследству. Затем спустя какое-то время после сделки появляется наследник, претендующий на недвижимость. Юристы и риелторы предостерегают, что это очень рискованная сделка. Тут есть очень большая вероятность, что долгожданное новоселье обернется годами судебных тяжб.

Ильичев отмечает, что такие сделки часто оспариваются и покупателю остается только требовать с продавца обратно деньги за сделку.

«Покупатель может попытаться доказать свою добросовестность: что проверил все справки и выписки, и попробовать обратиться с иском в министерство финансов с тем, что сделку провели добросовестно, а ее признали недействительной и не получается взыскать деньги с продавца», — сказал Ильичев.

Он уточняет, что такое возможно, если у покупателя есть на руках вступившее в силу решение суда, а продавец более 3 месяцев его не исполняет. В таком случае уже Минфин может выплатить деньги. Ильичев отмечает, что это довольно сложная процедура.

О том, в какие испытания для покупателя может превратиться приобретение квартиры и про появление наследников, читайте в материале РИАМО.