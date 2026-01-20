БТИ Подмосковья провело более 300 выездных встреч в кооперативах в 2025 году

Сотрудники Бюро технической инвентаризации Московской области в 2025 году провели свыше 300 выездных встреч в садовых, дачных и гаражных кооперативах, оказав помощь более 6 тысячам жителей региона, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что такие консультации помогают жителям разобраться в правовых аспектах владения недвижимостью. Основное внимание уделялось процедурам регистрации жилых домов, хозяйственных построек и гаражей в рамках дачной и гаражной амнистий. Специалисты также разъясняли порядок перевода садовых строений в жилой фонд, установления границ участков и оформления территорий общего пользования.

Жители могли подать заявку на услуги БТИ непосредственно на территории своих кооперативов, без необходимости посещать офисы МФЦ. Генеральный директор БТИ Московской области Нелли Алексеева подчеркнула, что такие консультации делают услуги БТИ более доступными и помогают собственникам избежать ошибок при оформлении документов. Первые встречи в 2025 году уже прошли в Наро-Фоминске и Истре, где приняли участие 125 членов гаражных кооперативов. Подобные мероприятия будут продолжены.

Для оперативного решения вопросов по недвижимости жители Подмосковья могут воспользоваться чат-ботом БТИ @MyBTIServices_bot.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.