Более 800 тыс кв м аварийного жилья расселят в Подмосковье по госпрограмме

До 2032 года в Московской области планируется расселить около 800 тыс. кв. м аварийного жилья, более 50 тыс. жителей региона обретут новые дома, сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский

«Напомню, что в государственную программу внесены дома, признанные аварийными до 1 апреля 2025 года, это более 800 тыс. кв. м. А это порядка 50 тыс. жителей, проживающих в ветхом и аварийном фонде. По госпрограмме расселение аварийного жилого фонда мы должны завершить до 2032 включительно», — сказал Туровский.

По его словам, с 2022 года в темпах расселения аварийного жилья наблюдается положительная динамика. Так, в 2022 году расселили площадь около 60 тыс. кв. м, а в 2024 году она составила более 138 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.