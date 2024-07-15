Более 30 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

В Московской области за минувшую неделю из аварийного жилья переселили 32 человека. Жителям двух городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья и выплачена выкупная стоимость. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Из аварийного жилья переселены 32 человека. На прошедшей неделе по нацпроекту «Жилье и городская среда» было расселено 14 аварийных помещений в Электрогорске и Сергиево-Посадском округе», — говорится в сообщении.

За неделю расселили 564,87 кв. метров жилья.

Мероприятия по переселению проводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.