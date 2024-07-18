Более 280 детей-сирот получили квартиры в Подмосковье с начала года

В Подмосковье действует губернаторская программа по обеспечению детей-сирот квартирами, и с начала ее реализации квартиры получили 7,8 тыс. сирот, а очередность на квартиры отсутствует. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Только с начала года в регионе 284 сироты получили свои квартиры. Мы единственный регион страны, который предоставляет сертификат на покупку квартиры с 18 лет и у нас есть альтернатива — можно получить сразу готовую квартиру или купить ее по сертификату самостоятельно в любом городе Подмосковья», — рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Московская область занимает лидирующую позицию и по количеству выданных квартир — в текущем году свое жилье обретут 986 детей-сирот. В бюджете на данную меру поддержки предусмотрено 4,6 млрд рублей.

Данный год объявлен президентом Годом семьи.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.