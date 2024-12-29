Более 2,5 тыс объектов благоустроили в Москве в 2024 году

По итогам текущего года в столице завершилось благоустройство свыше 2,5 тыс. объектов, в том числе около 1,7 тыс. дворов, а также более 120 территорий школ и детсадов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Завершили создание самого большого линейного парка в Европе — „Яуза“», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Специалистам удалось создать сделали единую рекреационную зону от МКАД до Ростокинского акведука с выходом к Лосиному Острову, Главному ботаническому саду РАН, парку «Сокольники» и ВДНХ.

Также в 2024 году завершились работы по благоустройству части территории природно-исторического парка «Москворецкий». На улице Сергия Радонежского в Таганском районе специалисты проложили новую двухпутную трамвайную линию. Это позволило «связать» уже существующие рельсы на шоссе Энтузиастов и на Андроньевской площади.

Кроме того, после благоустройства и реконструкции преобразились сад «Аквариум», Кадашевская набережная и легендарный стадион «Локомотив» в столичном районе Люблино.

Ранее в столице открыли новый мост через Москву-реку между Филевским парком и Хорошево-Мневниками. Сооружение было построено на четыре месяца раньше запланированного срока.