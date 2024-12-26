Новый мост через Москву-реку открыт

Открыт новый мост через Москву-реку между Филевским парком и Хорошево-Мневниками

В четверг, 26 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что открылся новый мост через реку Москву, сообщает «Вечерняя Москва».

Длина моста составляет 231 метр. Он был построен на четыре месяца раньше запланированного срока. При этом работы по строительству не мешали движению речного транспорта.

Сооружение расположено между Филевским парком и районом Хорошево-Мневники, где проживает приблизительно 300 тысяч человек, а в будущем планируется создание Национального космического центра.

Главные конструкции моста окрашены в ярко-красный цвет, что позволяет ему выполнять функцию освещения в ночное время.

С 2011 года в Москве было построено более 1,4 тысячи километров новых дорог. Об этом мэр столицы говорил 25 декабря в рамках своего ежегодного отчета о деятельности правительства Москвы перед Мосгордумой.