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Более 200 человек переселили из аварийных домов в Подмосковье за неделю

За минувшую неделю из аварийного жилья в Подмосковье переселено 208 человек. Жителям 9 городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья и выплачена выкупная стоимость. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

На прошедшей неделе по нацпроекту «Жилье и городская среда» было расселено 86 аварийных помещений в Шатуре, Ступино, Кашире, Бронницах, Волоколамском, Орехово-Зуевском, Рузском, Талдомском и Коломенском округе.

За неделю расселили 3037,61 кв. м аварийного жилья.

Жилье, которое признано аварийным, расселяется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.