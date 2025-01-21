Более 20 проектов в рамках реновации запустят в Подмосковье в 2025 году

В прошлом году в Подмосковье дан старт еще 8 проектам реновации: в Мытищах, Коломне, Одинцове, Дубне, Серпухове и Фрязине. Это позволит переселить более 2,5 тыс. человек в современное новое жилье. В 2025 году в регионе планируют запустить более 20 проектов в рамках реновации. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Реновация Подмосковья — переселение из ветхого и аварийного жилья за счет инвесторов в рамках комплексного развития территорий (КРТ).

Всего сейчас в работе 335 проектов реновации общей площадью переселения 2,4 млн кв. метров. Из безнадежно устаревшего ветхого и аварийного жилья в современное и комфортное со всей необходимой инфраструктурой переедет более 76 тыс. человек.

В 2025 году планируется запустить еще 22 проекта, по которым расселят более 6 тыс. жителей. В планах привести в порядок более 342 га заброшенных промзон и неэффективно используемых территорий. Благодаря их более рациональному использованию жители Подмосковья получат городские кварталы со сбалансированной застройкой.

Цель реновации — расселить людей из ветхого и аварийного фонда, создать комфортные условия проживания со всей необходимой инфраструктурой и качественно обновить городские территории.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.