Более 20 детей-сирот обеспечены жильем в Можайском округе в 2024 г

В этом году 22 молодых человека, оставшихся без попечения родителей, обеспечены жилплощадью в Можайском округе. Большинство из них воспользовались государственным сертификатом, который позволяет приобрести квартиру самостоятельно, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Последний в этом году 19-й документ выдан юной жительнице Можайска Екатерине. Катя — студентка 3 курса Можайского техникума. Она выбрала для себя профессию программиста, в будущем планирует трудиться в Можайске.

Девушка, как и другие молодые люди, предпочла государственный сертификат вместо уже готовой квартиры. Это позволяет самостоятельно приобрести жилье с удобным расположением — или к учебе, или к работе.

Тем не менее, есть и те, кто желает получить уже обустроенную необходимой техникой и мебелью квартиру. Муниципалитет уделяет большое внимание покупке, стараясь выбрать лучшие условия.

В сентябре этого года вручили ключи от квартиры жительнице Можайска Марии. Уже через 5 лет она сможет приватизировать ее при условии выполнения всех пунктов договора социального найма.

До конца года в собственную квартиру переедут еще двое юных жителей округа.

«Получение жилья — отличный старт самостоятельной жизни. Конечно, это важное событие и большая ответственность. Уверен, что молодые люди будут поддерживать там порядок и уют», — отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.