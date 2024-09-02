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Более 190 человек переселили из аварийных домов в Подмосковье за неделю

За минувшую неделю в Московской области из аварийного жилья переселен 191 человек. Жителям 13 городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья и выплачена выкупная стоимость. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

«Из аварийного жилья переселен 191 человек. На прошедшей неделе по нацпроекту „Жилье и городская среда“ было расселено 83 аварийных помещения в Шатуре, Серпухове, Коломне, Щелково, Электростали, Мытищах, Луховицах, Кашире, Воскресенске, Одинцовском, Орехово-Зуевском, Рузском, Пушкинском и Сергиево-Посадском округе», — говорится в сообщении.

За неделю расселили 3563,64 кв. м жилья.

Мероприятия по переселению проводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.