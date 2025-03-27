Более 120 детей-сирот Подмосковья уже получили жилье в этом году

Московская область уже который год находится в числе лидеров по обеспечению жильем детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

У детей региона по достижению совершеннолетия есть выбор — получить квартиру от администрации по месту прописки или самостоятельно приобрести квартиру в любом округе Подмосковья с использованием жилищного сертификата.

«В этом году 913 детей-сирот станут обладателями собственного жилья, из них 90% ребят купят квартиру по сертификату. Отмечу, что с этого года сертификаты мы сделали полностью электронными и с начала года мы обеспечили жильем более 120 сирот», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Приобретение жилья с помощью жилищного сертификата имеет ряд преимуществ: при покупке квартира оформляется сразу в собственность, можно использовать свои средства для покупки квартиры большей площади, можно выбрать жилье в любом городе регионе.

В целях защиты от мошенничества, денежные средства сертификата перечисляются сразу на счет продавца квартиры и в течение 3 лет ребенок не сможет проводить сделки с этим имуществом.

Бюджет предусматривает более 4,4 млрд рублей на данную меру поддержки в этом году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что в Подмосковье очень востребована действующая школа для будущих приемных родителей.

«Дети-сироты. Я об этом говорю, пожалуй, каждый год, потому что для всех это чувствительная тема. И еще раз повторяю, что детских домов, у нас их было 44, у нас нет», — сказал губернатор.