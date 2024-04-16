Бочкарев: на станции метро «Вавиловская» начали устройство внутренних помещений

Продолжается строительство станции «Вавиловская» на Троицкой линии подземки, на ней строители уже приступили к сооружению конструкций внутренних помещений, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Монолитные работы активно проходят на всех участках станционного комплекса. На данный момент уже прошло армирование и бетонирование значительной части платформы.

«На будущей станции „Вавиловская“ Троицкой линии метро начали устройство внутренних стен и перегородок. Их сооружение ведется по мере готовности основных конструкций станционного комплекса: всего на объекте уложено порядка 23 тыс. кубометров бетона, что превышает две трети запланированного объема. Строителям предстоит выполнить соединение двух частей платформенного котлована на пересечении Ленинского проспекта и улицы Панферова, для чего временно реорганизовано автомобильное движение на перекрестке», — уточнил Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов подчеркнул, что ведутся и другие виды строительно-монтажных работ.

«На ряде участков строящейся станции уже началась обратная засыпка котлована. В перегонных тоннелях завершается устройство жесткого основания и верхнего строения пути. Также в зоне строительства проводятся вынос и переустройство инженерных коммуникаций», — сказал Кравцов.

В фазе активного строительства находятся 11 станций Троицкой линии метро: «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Бачуринская» и «Коммунарка».

В перспективе Троицкая линия метро длиной свыше 40 км соединит платформы МЦК с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы.