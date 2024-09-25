Благоустройство возле корпуса ГКБ им Юдина на юге Москвы выполнено на 60%

Работ по благоустройству территории возле терапевтического корпуса больницы им. С. С. Юдина на юге Москвы выполнены на 60%. Пространство будет полностью адаптировано для маломобильных граждан, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«Главная задача — создать для пациентов комфортную среду, которая будет способствовать их скорейшему выздоровлению, сделать пространство удобным для посетителей, — заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день выполнено 60% от общего объема запланированных работ. В рамках благоустройства также было охвачено пространство рядом с корпусом Московского многопрофильного центра паллиативной помощи. Территория будет полностью приспособлена для людей с ограниченными возможностями.

Заммэра отметил, что специалисты завершили работы по прокладке подземного кабельного коллектора, куда будут перенесены провода, ранее проложенные по воздуху. Это не только улучшит внешний вид территории, но и сделает эксплуатацию коммуникаций более безопасной.

По словам главы комплекса городского хозяйства, в рамках работ по благоустройству планируется отремонтировать дорожки, а также создать места для отдыха пациентов, посетителей и сотрудников центра паллиативной помощи и терапевтического корпуса. Еще будут установлены удобные скамейки с навесами, создан парклет и разбиты цветники.

Кроме того, рядом со зданием будет установлен специальный уличный «лифт» — подъемная платформа, которая позволит вывозить пациентов паллиативной помощи на прогулку не только в креслах, но и на койках-каталках. На верхнем уровне оборудуют площадку, на которой при необходимости можно будет проводить мероприятия.

Бирюков добавил, что для безопасности сотрудников и посетителей на территории медицинского учреждения установят современные фонари с энергосберегающими лампами. Помимо этого, планируется провести работы по озеленению территории.