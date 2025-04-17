Бизнес-центр по городской программе МПТ в СВАО отметили экосертификатом

В 2024 году в районе Ростокино был введен в эксплуатацию офисный блок торгово-офисного центра BOTANICA, построенный в рамках программы по стимулированию создания рабочих мест. Этот объект получил сертификат соответствия экологическим стандартам системы «Клевер», сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) предусматривает строительство промышленных, деловых и социальных объектов за пределами центра города, соответствующих мировым экологическим нормам и обеспечивающих москвичей новыми рабочими местами.

«Например, значительный вклад в получение сертификата внесли такие критерии, как комфорт сотрудников и польза объекта для общества. В общей сложности, благодаря возведению торгово-офисного блока по программе МПТ, трудоустроиться рядом с домом могут более тысячи жителей северо-востока столицы», — рассказал Гарбузов.

Национальная система «Клевер», разработанная в 2022 году, оценивает качество реализации недвижимых проектов. Ее методика включает проверку соответствия коммерческой недвижимости принципам «зеленого» строительства, а также анализ транспортной доступности, организации внутреннего пространства, благоустройства территории и других параметров.

«BOTANICA обладает целым комплексом характеристик, важным для оценки „зеленых стандартов“ в объекте. Среди них — полная адаптированность проекта к потребностям маломобильных групп, в том числе безбарьерная среда, современная инженерия — приточно-вытяжная вентиляция в сочетании с естественным проветриванием помещений», — отметил директор по управлению проектами компании PIONEER Алексей Варламов.

Он добавил, что в здании используется многоступенчатая система очистки воздуха, а энергоэффективные стеклопакеты с низкоэмиссионным покрытием сокращают теплопотери и уменьшают нагрев от солнечного излучения.

С 2020 года программа стимулирования создания рабочих мест охватила почти все районы Москвы. Инвесторы построят свыше 230 объектов общей площадью более 6 млн кв. м.

Среди них — новые промышленные предприятия, офисные и торговые комплексы, образовательные, культурные и спортивные учреждения. Реализация этих проектов позволит создать свыше 310 тыс. рабочих мест в различных сферах городской экономики.