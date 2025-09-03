Биометрию для сделок с недвижимостью введут в России летом 2026 года

В России с 1 июля 2026 года вступят в силу изменения в сделках с недвижимостью. Граждане смогут использовать биометрические данные при купле-продаже квартир, сообщает РИА Новости .

Как отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, биометрия поможет проводить дистанционные сделки с недвижимостью. Это нововведение станет первым шагом на пути к безопасной и технологичной цифровизации рынка.

С помощью биометрических данных можно будет удостоверять личность без присутствия у нотариуса или в МФЦ. По данным депутата, это существенно снизит риск мошенничества, в том числе с поддельными паспортами и доверенностями, а также сэкономит время гражданам.

Якубовский уточнил, что биометрическая идентификация — это добровольный инструмент. Проходить эту процедуру без согласия никого не обяжут.

Ранее функцию для быстрой аренды жилья запустили в России. Новый инструмент позволяет потенциальным арендаторам в числе первых связываться с собственником.