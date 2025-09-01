Функцию для быстрой аренды жилья запустили в России

Новый инструмент позволяет потенциальным арендаторам в числе первых связываться с собственником и повышает шансы на съем подходящего объекта недвижимости. В свою очередь владельцы жилья в первые четыре часа после публикации объявления получают обращения от наиболее заинтересованных арендаторов и могут быстрее закрыть сделку.

Для объявлений о сдаче жилья в долгосрочную аренду «Авито Недвижимость» запустила платную функцию «Ранний доступ к контактам». Теперь в течение первых четырех часов после публикации объявления пользователи платформы смогут связаться с арендодателем раньше остальных. По истечении этого времени контакты будут доступны всем. Ранее функция была запущена в тестовом режиме во всех регионах присутствия «Авито Недвижимости» за исключением Москвы, теперь она доступна по всей России.

При этом, как и ранее, для всех объявлений частных продавцов на «Авито» действует сервис «Защита номера», который позволяет скрыть настоящий номер телефона — вместо него отображается специальный временный, который регулярно изменяется. Звонки при этом переадресуются владельцу. Также есть возможность звонить онлайн прямо через приложение.

Потенциальным арендаторам нововведение позволит связаться с собственником раньше тех, кто не воспользовался функцией, что значимо увеличивает шансы на успешную аренду понравившегося объекта. В то же время владельцы недвижимости будут получать обращения от наиболее заинтересованных арендаторов и смогут быстрее закрыть сделку.

Для владельцев жилья услуга бесплатная, она подключается автоматически при публикации объявления на платформе. «Авито Недвижимость» планирует развивать сервис, добавляя новые возможности, такие как раннее информирование о новых объектах, а также гарантия возврата средств в случае неполучения ответа от собственника в установленное время.

«Новая функция призвана улучшить пользовательский путь арендаторов, которые смогут в числе первых связаться с собственником понравившейся квартиры. Результаты тестов показывают, что в подавляющих случаях услугой пользуются частные арендаторы, а не профессиональные агенты по недвижимости, поэтому собственники будут получать целевые звонки напрямую от потенциальных жильцов. Сегодня функция раннего доступа не имеет аналогов в стране, и мы видим большой потенциал в ее развитии на высококонкурентном рынке», — прокомментировал Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости».

Чтобы воспользоваться функцией «Ранний доступ к контактам», необходимо выбрать соответствующий фильтр на платформе и подобрать подходящие лоты среди объявлений, опубликованных за последние четыре часа. Также потенциальный арендатор может найти такие объекты самостоятельно в поисковой выдаче на платформе. При нажатии на кнопку «Показать телефон» или «Написать сообщение» в объявлении пользователи увидят всплывающее окно с информацией о том, сколько еще будет действовать функция, и с предложением оплатить услугу.